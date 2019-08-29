Kondilom (HPV virüsü) hakkında bilinmesi gerekenler

Op. Dr. Altan Karan, kondilomun (HPV virüsü) bazı türlerinin rahim dokusunda değişikliğe ve hatta rahim kanserine neden olabileceğini de söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Altan Karan, kondilom (HPV virüsü) ve tedavisi hakkında açıklama yaptı. Human papilloma virüs olarak bilinen ve yaygın adı ile HPV’nin kadın ve erkeklerde genital bölge etrafında ve içinde çıkan siğiller olarak açıklayan Dr. Karan, "Erkeklerde penis çevresinde ve üzerinde, kadınlarda ise vajina etrafında veya vulva içinde çıkmaktadır. Bu virüsün bazı tipleri rahim ağzındaki doku değişikliklerine neden olarak, rahim kanserini oluşturabilmektedir. Kondilom tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Ancak, tüm hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis ve doğru tedavi yönteminin seçilmesi gerekmektedir. Yapılan tetkikler sonrasında, operasyon ile alınacak olan siğiller, dağılmadan, farklı etmenlere yol açmadan ortadan kaldırılmaktadır" dedi.

Op. Dr. Altan Karan, kondilomun (HPV virüsü), bazı türlerinin rahim dokusunda değişikliğe ve hatta rahim kanserine neden olabileceğini de söyledi.

Kondilma akuminata olarak bilinen cinsel bölge siğillerinin, HPV 6 ve 11 tiplerinin en sık şekilde neden olduğu bir enfeksiyon olduğunun belirten Op. Dr. Altan Karan, "Hastalık cinsel yolla bulaşır. Bu virüslerin yaygın şekilde görülme alanları; vulva, vajina duvarı, perine, perital bölge ve perinedir. Erkeklerde ise peniste tutundukları görülür. Ender olarak larinks, trakeada da mukozal lezyonlar ve orofarins görülür. Genital bölgenin haricinde makat siğili olarak da gözlemlenmektedir" şeklinde konuştu.

Semptom ve belirtileri

Op. Dr. Altan Karan, siğillerin görsel olarak 6 ay ile 1 yıllık dönemde milimetrik boyutlarda, yumuşak, pembe ya da gri polipler şeklinde, nemli bir görünüme sahip olduklarını kayderek, "İlk aşamada küçük, milimetrik siğiller gözlemlenir. İlerleyen aşamada önlem alınmadığı taktirde, karnabahar gibi görünüşüyle ilerleyerek yayılırlar. Belirtiler fiziksel olarak genelde benzerlik gösterir. Bazı hastalarda ise yanma, kaşınma gibi etkiler gözlemlenmektedir. Birçok hastada ise herhangi bir belirti görülmez, sadece fiziksel olarak fark edilir" ifadelerini kullandı.

HPV siğillerinin tedavisi

Op. Dr. Altan Karan, siğillerin tedavisi yapılması gerekenleri şöyle açıkladı: "Tedavi için birkaç tedavi yöntemi vardır. Kremler, cerrahi müdahale veya yakma bunlardan bazılarıdır. Bitkisel tedavi ya da doğal yöntemler söz konusu olmadığı gibi HPV virüsünün daha fazla yaygınlaşmasına da neden olabilmektedir. Tedavi sürecinden sonra hastaların yüzde 30’un da tekrarlar görülebilir. Cinsel yolların haricinde cilt temasından da mümkün olabilmektedir. Ancak bu konu tam olarak net değildir. İzmir kliniğimizde gerekli tetkik ve incelemeler yapıldıktan sonra, uygun şekilde tedavi sürecine başlanabilmektedir. Genital bölgenin dışına yerleşen siğillerden korunmanın bir diğer yolu da, virüslü malzemelerin temasından kaçınmaktır. Ortak kullanılan epilasyon malzemeleri gibi ürünler, bulaşıcılığı arttıran ürünlerdir. Bu nedenle bunların kullanımı kişisel olmalıdır".