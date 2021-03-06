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Siyaset Koncuk, yol haritasını anlattı: Ümit Özdağ ve ekibi parti kuruyor
Siyaset

Koncuk, yol haritasını anlattı: Ümit Özdağ ve ekibi parti kuruyor

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti’den istifa eden Ümit Özdağ ile parti kurma hazırlıkları yaptıklarını, kurucular kurulunu oluşturma ve tüzük hazırlığı çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 14:01:00 -
Koncuk, yol haritasını anlattı: Ümit Özdağ ve ekibi parti kuruyor

Çalışmaların yaklaşık bir ay önce başladığını belirten Koncuk, şunları anlattı: “Parti programını hazırlıyoruz, tüzük çalışmalarımız başladı. Kurucular kurulunu oluşturuyoruz. Türkiye’nin her yerinden arıyorlar. Görev talep eden arkadaşlarımız var. İl ve ilçelerde bu tespitleri yapıyor. Teklif götürdüklerimiz var. Bu şekilde teşkilat şemasını da önümüzdeki süreçte çıkaracağız. Merkez kavramına inanmıyoruz. Atatürk’ün Türk milliyetçiliği anlayışında bir çizgiyi savunuyoruz. Parti bunun üzerine inşa edilecek.”

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