Koncuk, yol haritasını anlattı: Ümit Özdağ ve ekibi parti kuruyor

Çalışmaların yaklaşık bir ay önce başladığını belirten Koncuk, şunları anlattı: “Parti programını hazırlıyoruz, tüzük çalışmalarımız başladı. Kurucular kurulunu oluşturuyoruz. Türkiye’nin her yerinden arıyorlar. Görev talep eden arkadaşlarımız var. İl ve ilçelerde bu tespitleri yapıyor. Teklif götürdüklerimiz var. Bu şekilde teşkilat şemasını da önümüzdeki süreçte çıkaracağız. Merkez kavramına inanmıyoruz. Atatürk’ün Türk milliyetçiliği anlayışında bir çizgiyi savunuyoruz. Parti bunun üzerine inşa edilecek.”