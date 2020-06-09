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Aktüel

Konak’ta karga operasyonu

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi’nde ağaçtaki ipe takılan karganın yardımına Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:35:26 -
Konak’ta karga operasyonu

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi’nde ağaçtaki ipe takılan karganın yardımına Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koştu.


Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ferahlı Mahallesi Kaynak Parkı’nda çim biçme ve bakım çalışmaları sırasında ağaca takılan kargayı fark ederek kuşun yardımına koştu. Rüzgarla savrularak ağaca takıldığı düşünülen, bir ipe ayağı dolanan karganın acı içindeki sesini duyan belediye çalışanları, karganın çığlıklarına kayıtsız kalmadı. Budama için kullanılan merdivenli bom aracını, karganın bulunduğu ağaca yanaştıran ekipler, yaklaşık 1,5 saat boyunca karganın kurtarılması için seferber oldu. Kargaya zarar vermemek ve ürkütmemek adına büyük dikkat ve çaba gösteren ekip, kargayı ayağına dolanan ipten kurtardı. Kurtarma sırasında herhangi bir zarar görmeyen karga, çalışanların güvenli ellerinde ağaçtan indirildi. Karganın bacağında ip kalıntısı veya yara olmamasının anlaşılmasıyla karganın gökyüzüne doğru yeniden kanat açması sağlandı.

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