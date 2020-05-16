Konak’ta berber ve kuaförlere dezenfektasyon hizmeti

Konak Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan ve 11 Mayıs tarihinde yeniden kepenk açan berber ve kuaförlere hijyen seti dağıtımına başladı. Bir yandan da berber ve kuaföre yönelik dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Salgın önlemleri kapsamında dükkânlarını kapatmak zorunda kalan berber esnafına, iş yapamadıkları günlerde destek olmak amacıyla gıda kolisi hazırlayarak evlerine teslim eden Konak Belediyesi, esnafın kepenk açmasıyla dükkânlarda hummalı bir dezenfektasyon ve temizlik çalışması başlattı. Salgın önlemlerinin hafifletilmesiyle birlikte belli iş kollarına çalışma izni verilen 11 Mayıs tarihinden önce, berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte etmeye başlayan belediye ekipleri, Ramazan Bayramı gelmeden tüm berber ve kuaförlerde dezenfektasyon çalışmalarını tamamlayacak.

Dezenfektan kiti armağan ediliyor

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yeniden müşteri kabul etmeye başlayan berber ve kuaförlerde, sağlıklı ve güvenli şartların oluşmasına destek veren Konak Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 283 berber ile 693 kuaförün tamamını dezenfekte ediyor. İş yerlerinin temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından esnafa, içinde maske, eldiven ve dezenfektan solüsyon bulunan dezenfektasyon kiti armağan ediliyor.

Esnaf uygulamadan memnun

Konak Belediyesinin dezenfektasyon uygulamasından oldukça memnun kalan berber ve kuaför esnafı da ilgisi ve duyarlılığından ötürü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkürlerini iletti. Meslekleri gereği kişisel hijyen kurallarına salgın öncesinde de azami seviyede dikkat ettiklerini belirten esnaf, “Biz genel olarak kişisel hijyen kurallarına en çok uyan esnaf grubuyuz. Çünkü her müşteriye kişiye özel ve dezenfekte malzeme kullanmak zorundayız. Bu konuda çok büyük duyarlılık göstererek bize destek veren, sağlığımızı neredeyse bizden daha fazla düşünen Başkanımız Abdül Batur Bey’e teşekkür ediyoruz” dedi.