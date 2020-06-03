KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, pandemi döneminde ekonomide oluşan durgunluğun aşılması için konut alımında çok önemli fırsatlar sağlayan kredi oranlarının açıklanmasını değerlendirdi.

Hükümetin açıkladığı kredi oranlarının bugüne kadar sağlanan en büyük fırsatlardan biri olduğunu söyleyen Bulut, “Ekonomi Bakanımız Berat Albayrak’ın kamu bankalarının konut ve taşıt alımında uygulayacağı kredi ve ödeme olanaklarıyla ilgili açıklaması hem konut üreticilerini hem de ev sahibi olmak isteyenleri rahatlattı. Özellikle 12 ay ödemesiz ve 15 yıla kadar vade seçenekleri bugüne kadar ev sahibi olamayan çok sayıda tüketici için çok önemli bir fırsat. Bu imkanları mutlaka değerlendirmeliler” dedi.

Sıfır konutlarda 0,64, ikinci el konutlarda ise 0,74 oranlarıyla verilecek kredilerin piyasada büyük bir hareketlenme sağlayacağına inandıklarını anlatan Bulut, talebin artacak olması nedeniyle üreticilerin konut fiyatlarına zam yaptığı haberlerinin ise doğru olmadığı kaydetti. Bulut, “Birçok konut üreticisi maliyetlerdeki artışı fiyatlara yansıtmadı. Biz de talepteki artışı değerlendirmek ve tüketicileri uygun fiyatlarla ev sahibi yapmak istiyoruz. Bu nedenle yeni kredi imkanlarını hem kendimiz hem de vatandaşlarımız için fırsat olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.