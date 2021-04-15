Komünistler yine komünistliklerini yaptılar

Konu AK Parti iktidarı olunca, CHP ile aynı çuvala giren Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yine CHP ağzıyla AK Parti’yi hedef aldı.

Mesele AK Parti iktidarı olunca aynı çuvalda hareket eden Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bir kez daha AK Parti iktidarına yüklendi. CHP’nin günlerdir sürdürdüğü ‘128 milyar dolar nerede’ şeklindeki algı operasyonuna katılan Okuyan, “128 milyar nerede' anlamadığım ölçüde iktidarı rahatsız etti. Parti binaları basılmaya başlandı. Herhalde fezlekeler de onun devamı. Ana muhalefet partisi liderine gelmesi önemsenecek bir olgu ama bu kadar çok vekile yönelik saldırı ardından özel bir önem de vermemek gerekiyor.” dedi.

Salgını Diyanet’e bağladı

İktidarın bugüne kadar koronavirüs salgını ile ilgili aldığı önlemleri görmezden gelen Okuyan, “Salgının halkın üzerindeki etkisiyle ilgilenmiyorlar, başınızın çaresine bakın dediler.” iftirası attı. Okuyan, akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına da karşı çıkarak, “Gece yasak başlama saatinin geri çekilmesi, insanların iki ayağını bir pabuca sokmak demek. Toplu taşımada da yoğunluk olacak. Sonra insanları suçlayacaklar. Kimileri iftar saatlerini rahatlatmak istediler diyor ama açık ki, bilim ve toplum çıkarları doğrultusunda karar verilmeli; Diyanet'e göre değil. Tüccar kafası ve imam kafası ile yönetilmeye çalışılıyor salgın. Tüccar kafası, büyük patronların ekonomisi ile ilgileniyorlar. İmam kafası ile de dinsel referanslar üzerinden hareket ediyorlar.” şeklinde konuşarak salgından Diyanet’i sorumlu tuttu.

‘Çocuğa kadın bakmasın’

10 yaş altı çocukları olan kamu personellerinin idari izinli sayılmasını da diline dolayan Okuyan, “Dün 10 yaşından küçük çocuğu olan kadınlara çocuklarına rahat bakmaları için yapılan düzenlemelerden' söz edilmesi de buna işaret ediyor. Niye 10 yaşından küçük çocuklara kadınlar bakıyor?” diyerek akla ziyan sözler sarf etti.

Okuyan, aşı savaşının verildiği bir ortamda, Türkiye’nin en fazla aşılama yapan 6. Ülke olmasını da görmezden geldi. Türkiye’nin en fazla aşı yapan 6. Ülke olmasına aşının yavaş ilerlediğini iddia eden Okuyan, “Yavaş giden aşılama mutasyona davet çıkarıyor” diye konuştu.