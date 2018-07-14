Komünist Grup Yorum üyeleri Fransa'ya sığındı
Terör örgütleri DHKP/C ve PKK propagandası yapan sözde Komünist Grup Yorum üyeleri Selma ve İnan Altın, Fransa'ya sığınma talebinde bulunduklarını açıkladı.14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:47
Yıllarca terör örgütü PKK ve DHKP/C'nin marşlarını şarkılarına uyarlayarak, örgüte sempatinin artması için konserler düzenledi.
Devrim masalları ve emperyalizmle mücadele mesajları şarkılarında hiçbir zaman eksik olmadı.
GRİ LİSTEDELER
Grup Yorum üyelerinden Selma Altın ile İnan Altın, terör örgütüyle bağının ortaya çıkarılmasından sonra Gri listede aranan teröristlerin arasına eklendi.
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SON DURAKLARI FRANSA
300 bin lira ödülle aranan ikili, çareyi Fransa'ya sığınmakta buldu.
Evraklarını tamamlayan Selma Altın ile İnan Altın, bundan sonraki hayatlarını Fransa'da sürdürmekte kararlı.
Kültür merkezi değil terör okulu
Bilindiği üzere terör örgütü PKK, Fransa'da yetkili makamlar tarafından kollanıyor.
Ülkenin başkenti Paris'te örgüt sempatizanları sık sık yürüyüş düzenliyor.
1 YILDIR KAÇAKLAR
Euronews'e konuşan Selma ve İnan Altın, 2017 yılından bu yana firari durumda.
18 kişiden oluşan grubun 11 üyesi hapiste.
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