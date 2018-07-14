0553 313 94 23

Komünist Grup Yorum üyeleri Fransa'ya sığındı

Terör örgütleri DHKP/C ve PKK propagandası yapan sözde Komünist Grup Yorum üyeleri Selma ve İnan Altın, Fransa'ya sığınma talebinde bulunduklarını açıkladı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:47
Komünist Grup Yorum üyeleri Fransa'ya sığındı

Yıllarca terör örgütü PKK ve DHKP/C'nin marşlarını şarkılarına uyarlayarak, örgüte sempatinin artması için konserler düzenledi.

Devrim masalları ve emperyalizmle mücadele mesajları şarkılarında hiçbir zaman eksik olmadı.

GRİ LİSTEDELER

Grup Yorum üyelerinden Selma Altın ile İnan Altın, terör örgütüyle bağının ortaya çıkarılmasından sonra Gri listede aranan teröristlerin arasına eklendi.

Gençleri zehirleyen Grup Yorum üyelerine 'terör listesi' şoku!

SON DURAKLARI FRANSA

300 bin lira ödülle aranan ikili, çareyi Fransa'ya sığınmakta buldu.

Evraklarını tamamlayan Selma Altın ile İnan Altın, bundan sonraki hayatlarını Fransa'da sürdürmekte kararlı.

Kültür merkezi değil terör okulu

Bilindiği üzere terör örgütü PKK, Fransa'da yetkili makamlar tarafından kollanıyor.

Ülkenin başkenti Paris'te örgüt sempatizanları sık sık yürüyüş düzenliyor.

1 YILDIR KAÇAKLAR

Euronews'e konuşan Selma ve İnan Altın, 2017 yılından bu yana firari durumda.

18 kişiden oluşan grubun 11 üyesi hapiste.

DHKP-C iddianamesinde bir İngiliz

Örgüt militanı babasından isyan: Keşke oğlumu tutuklasalar!

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:47
  1. Grup Yorum'un 2 üyesi Fransa'ya iltica etti
  2. Grup yorum
  3. fransa
  4. terör örgütü
  5. pkk
  6. paris
  7. türkiye
  8. devrim
  9. Selma Altın
  10. İnan Altın

YORUM YAZ

  • Kurt AdamKurt Adam54 dk önce
    Paketlenip yurda getirilirler, sirasi var.
  • Abdullah. Abdullah. 21 dk önce
    Şimdi bir vatandaş bunları Fransa'da gebertse, 600.000 TL mi kazanacak?!
  • BOYKOTT CHDPKKBOYKOTT CHDPKK20 dk önce
    Darisi Fransiz cocuklarinin basina..hehe..ben sevindim..Türkiyenin topraklari HARAM olsun böyle salak solak sapiklarin..
  • FATİHFATİH24 dk önce
    PİSLİKLER ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Almanlar Mesut Özil’i hedef aldı! Şoke eden hakaretler
  1. Almanlar Mesut Özil’i hedef aldı! Şoke..
  2. 7 yaşındaki Suriyeli çocuğa kaynar su..
  3. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
  4. THY personel alımı başvuru formu 2018..
  5. Sözde sanatçı Zuhal Olcay'a sahip..
  6. Belçika İngiltere maç sonucu! 2018..
  7. İsmail Balaman kimdir? İsmail Balaman..
  8. "Dünyada en çok FETÖ'cüyü kabul eden..
  9. Gebelikte aşırı bulantı anne sağlığını..
  10. Burunda polip oluşumu riskine dikkat!
  11. Krup hastalığı neden olur? Nasıl..
  12. Acun Ilıcalı ve daha bir çok ünlü isme..
  13. İşte Dünya Kupası'ndaki..
  14. Kistik fibrozis nedir? Bu hastalık..
  15. Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu: 2..
  16. Bebeklere uyku eğitimi vermek neden..
  17. Terör sevici Barış Atay Zuhal Olcay'a..
  18. Abramovich'in kovduğu hocalara ödediği..
  19. Gebelikte grip aşısı yapmak bebeğe..
  20. Dünya Kupası'nda üçüncü belli oldu!
Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...
Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...
Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!