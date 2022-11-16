Komünist başkanın aylık maaşı 25 bin liraymış!

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Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Halk TV canlı yayınında konuştu.

Maçoğlu yayında aylık maaşını açıkladı.

Sosyalizm hesabı yaptı!

"Benim maaşım 25 bin lira. 5 bin lirası ile yoksul insanlara destek vermeye çalışıyorum. Geri kalanı da kendi ihtiyaçlarım ve ailemin ihtiyaçlarına bırakıyorum." diyen Maçoğlu, maaşının sosyalist sistemde kabul gördüğünü şöyle anlattı:

20 bin lira meselesini niye öyle tutuyoruz? Sosyalistlerde, "Çalışanınız olan en yüksek memur maaşı kadar alacaksınız" deniliyor. Benim de en yüksek memurum 20 bin lira alıyor.