Komünist başkanın aylık maaşı 25 bin liraymış!
Halk TV canlı yayınında konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, aylık maaşının 25 bin lira olduğunu açıkladı.
Yeniakit.com.tr
Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Halk TV canlı yayınında konuştu.
Maçoğlu yayında aylık maaşını açıkladı.
Sosyalizm hesabı yaptı!
"Benim maaşım 25 bin lira. 5 bin lirası ile yoksul insanlara destek vermeye çalışıyorum. Geri kalanı da kendi ihtiyaçlarım ve ailemin ihtiyaçlarına bırakıyorum." diyen Maçoğlu, maaşının sosyalist sistemde kabul gördüğünü şöyle anlattı:
20 bin lira meselesini niye öyle tutuyoruz? Sosyalistlerde, "Çalışanınız olan en yüksek memur maaşı kadar alacaksınız" deniliyor. Benim de en yüksek memurum 20 bin lira alıyor.
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