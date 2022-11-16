  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Komünist başkanın aylık maaşı 25 bin liraymış!
Siyaset

Komünist başkanın aylık maaşı 25 bin liraymış!

Halk TV canlı yayınında konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, aylık maaşının 25 bin lira olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 02:18:00 - 2022-11-16 02:51:57

 Yeniakit.com.tr 

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Halk TV canlı yayınında konuştu.

Maçoğlu yayında aylık maaşını açıkladı.

Sosyalizm hesabı yaptı!

"Benim maaşım 25 bin lira. 5 bin lirası ile yoksul insanlara destek vermeye çalışıyorum. Geri kalanı da kendi ihtiyaçlarım ve ailemin ihtiyaçlarına bırakıyorum." diyen Maçoğlu, maaşının sosyalist sistemde kabul gördüğünü şöyle anlattı:

20 bin lira meselesini niye öyle tutuyoruz? Sosyalistlerde, "Çalışanınız olan en yüksek memur maaşı kadar alacaksınız" deniliyor. Benim de en yüksek memurum 20 bin lira alıyor.

PKK'ya terör örgütü diyemeyen Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu HDP'ye selam çaktı!
PKK'ya terör örgütü diyemeyen Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu HDP'ye selam çaktı!

Gündem

PKK'ya terör örgütü diyemeyen Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu HDP'ye selam çaktı!

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na büyük şok! 72 saatliğine kapattılar
Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na büyük şok! 72 saatliğine kapattılar

Gündem

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na büyük şok! 72 saatliğine kapattılar

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!
Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!

Siyaset

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı
Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı

Siyaset

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı

10
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

recep

Komünlükte yönetici ,proleter ile aynı maaş almaz mı?

Akittt

Sen c başkanının danışmanlarının aldığı birkaç maaşın haberini yap azcık dürüstseniz bu milleti zerre kadar düşünüyorsanız ama nerdeee işiniz saraya dalkavukluk yapmak
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23