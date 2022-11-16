Komünist başkana bak sen! Bir de itiraf ediyor! Sende hiç utanma yok mu be adam?
Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, katıldığı Halk TV canlı yayınında sorulara cevap verdi. Yaptığı bir itiraf ise gündem oldu.
Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elektrik faturalarının yüksekliğinden yakınan Maçoğlu, "Faturaları ödemiyoruz. Şu an zaten 9-10 yer kesildi. Biz müdahale ediyoruz, kaçak açmaya çalışıyoruz" dedi.
Katıldığı Halk TV canlı yayınında sorulara cevap veren Maçoğlu, bazı yerlerde kaçak elektrik kullandıklarını ifade etti. "Açık söyleyeyim" diyen Maçoğlu, "Kimseden sakladığımız bir şey yok" açıklamasını yaptı.