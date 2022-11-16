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Gündem Komünist başkana bak sen! Bir de itiraf ediyor! Sende hiç utanma yok mu be adam?
Gündem

Komünist başkana bak sen! Bir de itiraf ediyor! Sende hiç utanma yok mu be adam?

Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, katıldığı Halk TV canlı yayınında sorulara cevap verdi. Yaptığı bir itiraf ise gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 13:45:00 - 2022-11-16 15:28:21
Komünist başkana bak sen! Bir de itiraf ediyor! Sende hiç utanma yok mu be adam?

 

Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elektrik faturalarının yüksekliğinden yakınan Maçoğlu, "Faturaları ödemiyoruz. Şu an zaten 9-10 yer kesildi. Biz müdahale ediyoruz, kaçak açmaya çalışıyoruz" dedi.

Katıldığı Halk TV canlı yayınında sorulara cevap veren Maçoğlu, bazı yerlerde kaçak elektrik kullandıklarını ifade etti. "Açık söyleyeyim" diyen Maçoğlu, "Kimseden sakladığımız bir şey yok" açıklamasını yaptı.

 

 

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Yorumlar

sedat Gümüş

Zaten yaptıgınız bu devleti sömürmek.. 

Ahmet Tunç

Hemen gorevden alınmalı yerine Abdülhamit torunu yerli , milli , ince bıyıklı gül yanaklı ilk okul 2 ye kadar okumuş ilim sahibi bir abimiz getirilmelidir
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