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Komünist başkan Tunceli’yi, AK Parti 2 ilçeyi kazandı

Tunceli’dedün yapılan yerel seçimler, sorunsuz şekilde tamamlandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 10:57
Komünist başkan Tunceli’yi, AK Parti 2 ilçeyi kazandı

Tunceli’dedün yapılan yerel seçimler, sorunsuz şekilde tamamlandı. HDP’nin kaybettiği kentte il belediyesini TKP’nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu,ilçe belediyelerden5’ini CHP, 2’sini iseAK Parti kazandı.


Türkiye genelinde olduğu Tunceli’de yerel seçimler yapıldı. Kentte merkezde 76 sandıkta 22 bin 608 seçmenden 18 bin 33’ü sandık başına gitti. 17 bin 852 geçerli oyun kullanıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Komünist Partisi (TKP)’nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, 5 bin 779 seçmenin tercihi ile belediye başkanlığına seçildi. Daha önce HDP’nin kazandığı kentteo partinin adayı Nurşat Yeşil ise 5 bin 169 oyda kaldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da memleketi olan Tunceli’de, CHP’ninadayı Yusuf Kenan Aydın ise 3 bin 724 oy aldı.Ak Parti’nin adayı Gökhan Arasan’da2 bin 519 oyla seçimi tamamladı.


Daha önce Ovacık ilçesinde seçimi kazanan ve Komünist başkan olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu ile TKP, Türkiye’de ilk kez bir il belediyesini kazanmış oldu.


Kılıçdaroğlu’nun memleketi olan Tunceli’de partisi, 1 ilçe belediyesini Ak Parti’ye kaptırırken,AK Parti ve TKP’den de bir belediyeyi aldı.CHP, Pülümür, Nazımiye, Hozat, Pertek ve Ovacık olmak üzere 5 ilçe belediyesini kazandı.



AK Parti, Tunceli’de 2 ilçede kazandı


AK Parti daha önce elinde bulunan Pertek Belediyesi’ni CHP’ye kaptırırken ÖDP’nin elinde bulunan Mazgirt ile CHP’nin elinde bulunan Çemişgezek İlçesi’nde seçimi kazandı. 2014 yerel seçimlerinde Tunceli’de sadece bir ilçede kazanan AK Parti bu seçimlerde kazandığı ilçe sayısını 2’ye çıkardı.


Tunceli’nin genelinde ise kaybedeni HDP oldu. HDP kentte sadece Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesini kazanabildi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 10:57
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