Komünist başkan PKK'ya selam çaktı!

Tunceli Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’ye karşı sevgisini dillendirdi.

HDP sevdasını gizlemedi

Son yapılan ankette HDP'nin gerisinde olduğu hatırlatılan Maçoğlu, şunları kaydetti:

"Bizimle HDP arasında geçiyorsa iyidir. O zaman hiç tartışmaya gerek yok. Çünkü bizim kazanımımız onların kaybı değil, onların kazanımı bizim kaybımız değil. Dost kurum dedim. Biz dostlarımıza zafer ilan etmeyiz. Biz zaferi dostlarımızla paylaşırız. Bizim geleneğimizin bu konuda dostlarıyla samimiyeti nettir. Sadece bir kurum için değil Türkiye'de ki bütün demokrasi kuvvetlerinin tamamı için söylüyoruz."

Maçoğlu "HDP'den teklif geldi mi?" sorusuna ise "Hiçbir siyasi partiden, hiçbir kurumdan, dernekten, STK'den bana teklif gelmedi. Benim kurumum Sosyalist Meclisler Federasyonu. Diğer tarafta Devrimci Güç Birliği adında dost kurumlarımız var. Kurum bunlarla ilgili görüşmeler yapmış ama sonuçta bir araya gelemediler" şeklinde cevapladı.