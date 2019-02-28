0553 313 94 23

Komünist başkan PKK'ya selam çaktı!

Ovacık’ın 'Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye olan yakınlığını dile getirdi. Anketlerde HDP'nin gerisinde olduğunu hatırlatılan Maçoğlu, "Bizim kazanımımız onların kaybı değil, onların kazanımı bizim kaybımız değil. Biz dostlarımıza zafer ilan etmeyiz" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:58
Komünist başkan PKK'ya selam çaktı!

Tunceli Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’ye karşı sevgisini dillendirdi.

HDP sevdasını gizlemedi

Son yapılan ankette HDP'nin gerisinde olduğu hatırlatılan Maçoğlu, şunları kaydetti:

"Bizimle HDP arasında geçiyorsa iyidir. O zaman hiç tartışmaya gerek yok. Çünkü bizim kazanımımız onların kaybı değil, onların kazanımı bizim kaybımız değil. Dost kurum dedim. Biz dostlarımıza zafer ilan etmeyiz. Biz zaferi dostlarımızla paylaşırız. Bizim geleneğimizin bu konuda dostlarıyla samimiyeti nettir. Sadece bir kurum için değil Türkiye'de ki bütün demokrasi kuvvetlerinin tamamı için söylüyoruz."

Maçoğlu "HDP'den teklif geldi mi?" sorusuna ise "Hiçbir siyasi partiden, hiçbir kurumdan, dernekten, STK'den bana teklif gelmedi. Benim kurumum Sosyalist Meclisler Federasyonu. Diğer tarafta Devrimci Güç Birliği adında dost kurumlarımız var. Kurum bunlarla ilgili görüşmeler yapmış ama sonuçta bir araya gelemediler" şeklinde cevapladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:58
  1. Fatih Mehmet Maçoğlu
  2. komünist başkan
  3. Tunceli
  4. Ovacık belediye başkanı
  5. HDP
  6. PKK

YORUM YAZ

  • receprecep1 sa önce
    nede olsa amca çocukları

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sahte özel harekat kıyafeti ve silahla yakalandı
  1. Sahte özel harekat kıyafeti ve silahla..
  2. Nijerya'da silahlı saldırı: 13 ölü
  3. Resmi açıklama | Erzurumspor..
  4. Kura çekiminde gerginlik
  5. Bir bölümü trafiğe açılan Haydarpaşa..
  6. Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit..
  7. Cumhur İttifakı adayı Başkan Çerçi,..
  8. Airbus'dan, "Dronecell"e Barcelona'da..
  9. Sungurlu’ya yatılı hafızlık kuran..
  10. Mersin’de karbonmonoksit zehirlenmesi:..
  11. Sağlık Bakanlığı kurası saat kaçta? |..
  12. Manisa’da AK Parti’den 28 Şubat..
  13. Şahin, “İsmail Küçükkaya ile Çalar..
  14. AK Parti Mersin’den 28 Şubat açıklaması
  15. Elazığ’da "İş Sağlığı ve Güvenliği"..
  16. Terör Örgütü FETÖ davasında sanıklara..
  17. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik..
  18. Güneydoğu'da kültür sanat
  19. İkiye bükülen araçtan burnu bile..
  20. Valencia Real Betis Kral Kupası maçı..
  21. Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar..
  22. Danimarkalı adamın burnundan diş çıktı
  23. 28 Şubat’ın Yıl dönümünde AK..
  24. (Özel) Mustafa Pehlivanoğlu’nun annesi..
  25. Kulaklara zarar veren 7 şey
  26. Erbaa’ya araç muayene istasyonu..
  27. A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol..
  28. Başkan Özkeçeci’den 28 şubat açıklaması
  29. Tırın dorsesindeki kimsayal maddeler..
  30. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
Yerel seçim öncesi son anket!
Yerel seçim öncesi son anket!
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
Hergele’ye bir tazminat cezası daha
Hergele’ye bir tazminat cezası daha
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar

Günün Karikatürü

28 Şubat 2019
Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."