  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Komşuyu kum fırtınası vurdu!
Dünya

Komşuyu kum fırtınası vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 17:05:00 - 2023-09-20 17:52:43
Komşuyu kum fırtınası vurdu!

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum ve toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı devlet kurumları tatil edildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum ve toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı devlet kurumları tatil edildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi duruma ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, "Kum ve toz fırtınası nedeniyle Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde bazı devlet kurumları tatil edildi." dedi.

Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari de havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul'da 800 metreye, Zehek'te 500 metreye kadar düştüğünü söyledi.

İranlı yetkili, başta kalp ve solunum hastaları olmak üzere, zorunlu olmadıkça vatandaşlara dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azerbaycan vurdu, İran şok oldu! Feleklerini şaşırıp bu açıklamayı yaptılar
Azerbaycan vurdu, İran şok oldu! Feleklerini şaşırıp bu açıklamayı yaptılar

Dünya

Azerbaycan vurdu, İran şok oldu! Feleklerini şaşırıp bu açıklamayı yaptılar

İran'dan şok eden Güney Kore'ye tazminat davası açıklaması! ABD ile mahkum için anlaşma gündeme oturdu
İran'dan şok eden Güney Kore'ye tazminat davası açıklaması! ABD ile mahkum için anlaşma gündeme oturdu

Dünya

İran'dan şok eden Güney Kore'ye tazminat davası açıklaması! ABD ile mahkum için anlaşma gündeme oturdu

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Dünya bir kurtarıcı bekliyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Dünya bir kurtarıcı bekliyor

Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Dünya bir kurtarıcı bekliyor

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Mahalleyi ayağa kaldıran koku
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Mahalleyi ayağa kaldıran koku

Yaşam

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Mahalleyi ayağa kaldıran koku

İran'dan şoke eden karar! Azerbaycan ve Ermenistan'a uçak seferleri durduruldu
İran'dan şoke eden karar! Azerbaycan ve Ermenistan'a uçak seferleri durduruldu

Dünya

İran'dan şoke eden karar! Azerbaycan ve Ermenistan'a uçak seferleri durduruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23