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Komşuya "festival" daveti

25 yıl sonra yeniden düzenlenen "Çeşme Festivali" kapsamında, organizasyon komitesi, Sakız Adası'na ziyarette bulundu- Festival boyunca otel ve feribotlar yüzde 50, restoranlar ise yüzde 25 indirimli olacak- Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir: - "Çeşme gerçek bir festivali yaşayacak. Sakız'daki her evden 2 kişiyi bekliyoruz"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:54
Komşuya "festival" daveti

SAKIZ (AA) - Çeşme'de 25 yıl sonra yeniden düzenlenen ve teması "Ege'nin İki Yakası" olan festival kapsamında organizasyon komitesi Sakız Adası'nda tanıtım yaptı.

Çeşme Belediyesince 1980'lı yıllarda düzenlenmeye başlanan ve o dönem ünlü sanatçıların sahne aldığı Çeşme Festivali, 1994 yılında kapılarını kapatmasından 25 yıl sonra yeniden organize edildi.

Festival kapsamında 18-22 Eylül'de Ilıca, Alaçatı, Ildırı, Çiftlikköy, Reisdere gibi ilçenin farklı köşelerinde "Ege'nin İki Yakası" temasıyla etkinlikler düzenlenecek.

Festivalle ilgili Çeşme'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan festival komitesi, Yunanistan'ın Sakız Adası'na ziyarette bulundu. Adadaki turizmcileri ziyaret eden komite üyeleri, festival hakkında bilgi verdi ve onları programa davet etti.

Çeşme'nin tanıtıldığı ve festival programının yer aldığı kitapçıklar da Sakız'daki sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı.

- Otel ve feribotlar yüzde 50, restoranlar yüzde 25 indirimli

Davet kapsamında Sakız Ticaret Odası'nda, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, Ertürk Lines Yönetim Kurulu Başkanı Nezihe Ertürk ve Sakız Ticaret Odası Başkanı Pantelis Legatos'un katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Köfüncü, Çeşme Festivali'nin 25 yıl aradan sonra düzenlendiğini ve bir efsanenin geri döndüğünü söyledi. Festivalin temasını oluşturan "iki yaka"nın Çeşme, İzmir ve Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Köfüncü, "Her iki yakanın kültür, gastronomi ve müzik alanında 18-22 Eylül arasında Çeşme Festivali'ni gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yakup Demir ise Çeşme'de Sakız'a büyük bir ilgi olduğunu ve iki yakanın beraber yaşadığını dile getirdi.

Çeşme ve Sakız arasında büyük benzerlikler olduğunu aktaran Demir, "Yıllarca beraber yaşamışız. Beraberliğimizi daha sıkı dostluklarla devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Beraberliğin buluşmalarla devam ettirebileceğine değinen Demir, festivalde iki ülke kültürünün de yansıtılacağını anlattı. Yunanistan halkının festivale güvenmesini ve inanmasını beklediklerini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Festival süresince Çeşme'de oteller yüzde 50 daha ucuz. Beş yıldızlı bir otele gelenler sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil kişi başı 65 avroya kalabilecekler. Beş yıldızlı olmayan otellerde de 35 avroya kalabilecekler. Feribotlar da yüzde 50 indirimli. Esnaf odası da yüzde 25 indirime gidecek. Çeşme gerçek bir festivali yaşayacak. Sakız'daki her evden 2 kişiyi bekliyoruz."

- "Elimizden geleni yapacağız"

Sakız Ticaret Odası Başkanı Pantelis Legatos da iki ülke arasında yapılacak her türlü kültürel etkinliğe katkı sunmak istediklerini ifade etti. İndirimlerin her zaman talep gördüğüne dikkati çeken Legatos, "Bu şekilde ciddi bir katılım olacaktır diye tahmin ediyoruz. Sezonun devam etmesine rağmen katılım olacaktır." dedi.

Sakız Otelciler Birliği Başkanı Dimitris Kytrilakis ise festivalin Ege'nin iki yakasına da çok şey katacağını söyledi. Gelecek yıl da iki yakanın beraber olacağı daha büyük bir festival düzenlenebileceğini belirten Kytrilakis, "Bu festivale de katılım için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:54
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