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Gündem Komşusunun eşinden çocuk yapan adama meydan dayağı!
Gündem

Komşusunun eşinden çocuk yapan adama meydan dayağı!

Bir televizyon programıyla gündem olan Esra Karakuş'un eşini aldattığı komşusu Cengiz Koraltan, Aydın’da bir grup tarafından tekme tokat dövüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 07:23:00 - 2020-09-30 07:27:57
Komşusunun eşinden çocuk yapan adama meydan dayağı!

Bir televizyon programıyla gündeme gelen Esra Karakuş adlı kadının eşini aldattğı komşusu 55 yaşındaki Cengiz Koraltan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir grup tarafından darp edildi.

Ferdi Karakuş, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılarak iki çocuk annesi eşi Esra Karakuş'un evden kaçtığını söyleyerek bulunması için yardım talebinde bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucu evden kaçan genç kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile gayri meşru bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Şüphe üzerine Karakuş çiftinin çocuklarına yapılan DNA testinde şok gerçek ortaya çıktı. Çocukların babalarının komşu Karoltan olduğu öğrenildi.

İddiaya göre Aydın’ın Nazilli ilçesine taşınan Cengiz Koraltan, dün arabayla gelen 8-9 kişilik bir grup tarafından tekme tokat dövüldü.

“Buradan defol git”

Cengiz Koraltan'ı darbeden şahısların, "Bütün memlekete rezil ettin bizi. Aydın'dan defol git duydun mu? 24 saatin var" dediği iddia edildi.

Her yeri kan içinde kalan Koraltan, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Yorumlar

Aziz Metin

Bizim inancımızda ve töremizde her ikisi de öldürülür.
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