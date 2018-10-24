Komşuluk Ödülleri sahiplerini buluyor

Birol Güven, Burak Hakkı, Erol Erdoğan, Betül Soysal Bozdoğan, Turgay Tanülkü, Mehriban Zeki ve Ahmedİmamoviç’in jüri üyesi olduğu yarışmanın sonunda; birinci seçilen filme 20 Bin TL, ikinciye 15 Bin TL, üçüncüye 10 Bin TL verilecek. En İyi Komşuluk Özel Ödülü’ne 5 bin TL, jüri özel ödülüne 5 bin TL ve 5 film için 2’şer bin TL mansiyon ödülü ile toplam 65 bin TL sinemaya emek verenlerin olacak.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde, sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerinin katılımı ile gerçekleşecek ödül töreninde sizleri de aramızda görmek isteriz.

Yer: Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Tarih: 28 Ekim 2018 Pazar

Saat: 16.00