Komşuları üzen olay çamaşırlar toplanmayınca anlaşıldı Elazığ'da yalnız yaşayan ve balkondaki çamaşırlarını 3 gün boyunca toplamaması üzerine durumundan şüphelenilen 75 yaşındaki emekli müfettiş evinde ölü bulundu.

Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığından emekli müfettiş 75 yaşındaki Rahmi Doğan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, İzzet Paşa Mahallesi'nde Tanyapı Apartmanı'nın 2. katında yalnız yaşayan Doğan'ın evinde 3 gün boyunca televizyon sesi gelmemesi ve balkona astığı çamaşırları toplamaması üzerine komşuları şüphelendi. İtfaiye ekipleri cansız bedeniyle karşılaştı Komşularının durumu yetkililere bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, balkondan girdiği evde Doğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Doğan'ın cesedi, otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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