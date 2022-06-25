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Aktüel Komşular arası kavga! 2 kardeş yaralandı
Aktüel

Komşular arası kavga! 2 kardeş yaralandı

Adana'da komşular arası çıkan silahlı kavgada, iki kardeşten biri silahla diğeri de darbedilerek yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 23:16:00 -
Komşular arası kavga! 2 kardeş yaralandı

Adana'da komşular arası çıkan silahlı kavgada, iki kardeşten biri silahla diğeri de darbedilerek yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde, patates hasadı sonrası kalan ürünleri toplayan iki aile arasında fazla patates alma konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Cemile Y. (19) kolundan saçmayla, kardeşi Emirhan Y. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kavgada ateş eden diğer aileye mensup iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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