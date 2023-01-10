Komşudan Türkiye açıklaması: Bunu yapmazsak olmaz

Yarın yapacağı Türkiye ziyareti öncesinde Türk makamları ile işbirliğini AA muhabirine anlatan Geşev, iki ülke adli makamları arasında uzun bir geçmişe dayanan karşılıklı işbirliği bulunduğunu belirtti.

Geşev, Türkiye'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile temaslarda bulunacağını söyledi.

Türkiye'deki temaslarında düzensiz göç ve terörle mücadelenin başlıca gündem maddeleri arasında yer alacağını belirten Geşev, şunları kaydetti:

"Bizim Türkiye'deki meslektaşlarımızla uzun yıllara dayanan son derece verimli bir işbirliğimiz var. Daha önce ben Cumhuriyet Başsavcısı Vekili olarak Türkiye savcılığı, Türk asayiş organlarıyla çok iyi irtibatlar kurmuştum. Benden önceki iki Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ve Boris Velçev de Türk tarafıyla böyle bir işbirliği ortamı yaratmıştı. Komşu olduğumuz için bu karşılıklı olarak büyük önem taşır. Hem ortak sınırı hem de ortak sorunları paylaşıyoruz."

İvan Geşev, "Uluslararası, sınır ötesi suçlarla mücadelemiz işbirliği yapmazsak başarısız kalır. Hem Avrupa Birliği (AB) içinde olan, hem de dışındaki ülkelerle işbirliği yapmazsak çabalarımız yetersiz kalır. Siyasi görüş ayrılıkları, suç eylemleriyle mücadeleye engel olmamalı, çünkü bu, tüm ülkelerin ortak sorunu sayılır." diye konuştu.

Geşev, çalışmaların önemli bir bölümünün kamuoyuna yansıtılmasının doğru bir yaklaşım olmayacağına işaret etti.

Güneydoğu Avrupa Başsavcıları Çalışma Forumu

Türkiye'nin girişimiyle, Bulgaristan'ın da desteklediği Güneydoğu Avrupa Başsavcıları Çalışma Forumu'nun oluşturulmasına vurgu yapan Geşev, forumun ilk toplantılarının sırasıyla Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'da yapıldığını dile getirdi.

Bu şekilde AB içinde ve dışındaki ülkeler arasında işbirliğinin çok daha verimli hale geldiğini aktaran Geşev, "Ortak sorunlarımız gayet açık, düzensiz göç baskısı ile mücadele, terörizm, sınır ötesi suçlarla mücadele alanında işbirliğimiz ve para aklama girişimleri. Kişisel temasımız olmadan, birbirimizi şahsen tanımadan ve işbirliği yapmadan bu suçlarla reel ve etkin mücadelemiz mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

Örgütlü suçlarla mücadeleye de değinen Geşev, şöyle devam etti:

"Biz adalet sisteminin bir parçası olarak her şeyi kuralına göre yaparız, ancak kaçaklar ne sınırlara ne de kurallara saygı duyarlar. Bizlerden daha hızlı davranmaya çalışırlar. Onların bu önceliğini telafi etmek zorundayız. Bunun yolu aramızdaki direkt temaslardan geçer. Samimi söylüyorum, Türkiye savcılığı ile olağanüstü, gerçekten mükemmel temaslarımız var. Kişisel ve profesyonel olan bu iletişimimizde asla sorun yaşamayız. Bu irtibatımızı da daima canlı tutarız. Ortak sorunlarımızla ortaklaşa mücadele veririz."

Savcılıklar arası işbirliği

Geşev, Bulgaristan ile Türkiye'nin savcılık makamları arasında işbirliğini anlatırken, örnek olarak Türkiye'de akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastından sorumlu tutulan Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesini gösterdi.

İvan Geşev, "Zorlu bir mahkeme sürecinden geçtik, ancak savcılığımızın getirdiği argümanlar mahkeme tarafından kabul gördü ve Göktaş Türkiye'ye yargılanmak üzere teslim edildi." dedi.

Bulgaristan'ın Türkiye ile ortak sınırında bir Bulgar sınır polisinin öldürülmesi ile ilgili de Türkiye ile yine verimli bir işbirliği yapıldığını belirten Geşev, Bulgaristan'ın Yambol bölgesinde iki tarafın buluşmasıyla Türkiye'deki soruşturmanın ilerlemesi konusunda bilgi alındığını vurguladı.

Geşev, "Türk meslektaşlarımız, olayın hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını ve adil bir yargı süreciyle çözüme bağlanacağını belirttiler." dedi.

Bulgaristan'da aranan ve Türkiye'de yakalanan suç örgütü üyesi Dimitar Jelyazkov konusundaki işbirliği nedeniyle de Türk meslektaşlarına teşekkür borçlu olduklarını belirten Geşev, "Bundan 1,5 yıl önce Jelyazkov, Bulgaristan'a iade edilmişti. Son derece değeri bir yardım görmüştük." diye konuştu.