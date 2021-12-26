Komşudan "SİHA" hamlesi... Detaylar ortaya çıktı

Iraklı kaynaklara göre Irak Savunma Bakanlığı tarafından 2021 yılı Kasım ayının başlarından üç adet yer kontrol istasyonu ile 8+4 sistem Bayraktar TB2S S/İHA tedariki için sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Bu bağlamda sözleşme imzalanmadan önceki süreçte, 2020 yılına kadar uzanan müzakereler ve resmi toplantılar gerçekleştirildi.

Bayraktar TB2 SİHA alımı için 100 milyon dolarlık bütçe

Al-Araby tarafından yayınlanan ve üst düzey Iraklı kaynaklara dayandırılan habere göre 2 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen Irak Bakanlar Kurulunda, Irak Ordusu’nun silahlanma bütçesi görüşüldü. Silahlanma bütçesi kapsamında Irak’ın 100 milyon dolar değerinde Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek istediği ifade edildi.

Bu bağlamda Bayraktar TB2 S/İHA sistemlerinin Irak-Suriye sınırı başta olmak üzere çöl ve dağlık bölgelerin güvenliğinin sağlanmasında kullanılacağı aktarılmakta. Ayrıca Irak Bakanlar Kurulu’nun Türk SİHA’larının satın alınması dışında hava kuvvetleriyle ilgili silahlanma planlarında bir dizi değişikliği onayladığı belirtilmekte.

Bayraktar TB2 talebinin, Irak Savunma Bakanlığı’nın önerisi üzerine görüşüldüğü ve önümüzdeki günlerde Irak askeri heyetinin konuyu Türk yetkililerle görüşmek üzere Ankara’ya gitmesinin muhtemel olduğu aktarılmakta. Adı açıklanmayan bir generalin ise Türkiye’nin daha önce Irak’ı teröre karşı mücadelede destekleme ve donatma isteğini dile getirdiğini belirtmekte.

Bu bağlamda general, Türkiye ile SİHA alımı için yapılan anlaşmanın başarılı olması halinde Irak askeri kadrolarının eğitime ihtiyacı olduğunu ve bu eğitimlerin birkaç ay sürebileceğini ifade etti.

Irak Atak Helikopteri ve Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek istiyor

Irak Savunma Bakanı Juma Inad başkanlığındaki heyet, 19 Ağustos tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF’21) katıldı. Ayrıca heyet, Ankara’yı ziyaret ederek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Inad, ülkesinin Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA, Atak helikopterleri ve gelişmiş silahlar almak istediğini söyledi. Ayrıca Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Cumhuriyeti Askeri Sanayileşme Kurulu Başkanı Mohamed Saheb Al-Daraji tarafından Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması imzalanmıştı.