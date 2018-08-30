Komşudan Quaresma'ya sürpriz teklif!
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ricardo Quaresma'ya Yunanistan ekibi Olymopiakos talip oldu.30 Ağustos 2018 Perşembe 21:46
Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma'ya Yunanistan temsilcisi Olymopiakos talip oldu. Portekizi futbolcu için 5 milyon Euro bonservis ücreti önerildi.
Quaresma'yı elden çıkarmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimi, bu cazip teklifi düşünüyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket edecek.
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