Komşudan Quaresma'ya sürpriz teklif!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma'ya Yunanistan temsilcisi Olymopiakos talip oldu. Portekizi futbolcu için 5 milyon Euro bonservis ücreti önerildi.

Quaresma'yı elden çıkarmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimi, bu cazip teklifi düşünüyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket edecek.