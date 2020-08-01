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Dünya

Komşudan korkutan koronavirüs haberi: 7 günlük bebek öldü

İran'da koronavirüs nedeniyle 7 günlük bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 07:51:00 -
Komşudan korkutan koronavirüs haberi: 7 günlük bebek öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile İran'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Buşehr Eyaleti Koronavirüs ile Mücadele Konseyi Sekreteri Said Keşmiri, eyaletteki koronavirüs tablosuna ilişkin son bilgileri verdi. Keşmiri, Buşehr Eyaleti'nde şu anda toplamda 173 kişinin koronavirüs nedeniyle hastanelerde yattığını belirterek, "Hastanede yatışı gerçekleşenler arasından 23 kişi solunum cihazına bağlı" dedi.

Koronavirüs nedeniyle Buşehr Eyaleti'nde henüz 7 günlük olan bir bebeğin de hayatını kaybettiğini belirten Keşmiri, "Hayatını kaybedenler arasında kalp rahatsızlığı olan henüz 7 günlük bir bebekte bulunuyor. Hayatını kaybeden en yaşlı kişi ise 74 yaşındaki bir kadın" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Rezevi Horasan eyaletine bağlı Günabad şehrinde ise 2 günlük bir bebek koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetmişti.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran'da bugüne kadar 16 bin 766 kişi hayatını kaybetti, 304 bin 204 kişi ölümcül salgına yakalandı.

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