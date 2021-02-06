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Ekonomi Komşudan flaş Türkiye açıklaması
Ekonomi

Komşudan flaş Türkiye açıklaması

Irak Su Kaynakları Bakanlığı, Türkiye ile yapılan su kaynaklı müzakerelerin olumlu geçtiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 18:02:00 -
Komşudan flaş Türkiye açıklaması

Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Ali Samir, devlete ait Es-Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, Irak'ın su dosyasına ilişkin Türkiye ile yürütülen görüşmeleri değerlendirdi. Samir, temaslarda Türk tarafının, iki ülke arasındaki ortak nehirlerde Irak'ın su hakkının korunmasına önem verdiklerini vurguladığını ve görüşmelerde olumlu gelişmeler gerçekleştiğini belirtti.

Ülkenin su ihtiyacını temelde Dicle ve Fırat nehirlerinden temin eden Irak, uzun yıllardır yağışların azalması nedeniyle su ihtiyacını karşılamada sorunlar yaşıyor.

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