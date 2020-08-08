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Ekonomi

Komşuda Türkiye hasreti: Bir an önce gelmek istiyorlar

Komşu ülke İran Türkiye'ye hasret kaldı. İranlıların tatil ve gayrimenkul sahibi olmak için sabırsızlanarak bir an önce Türkiye'ye gelmek istediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:00:00 - 2020-08-08 16:34:10
Komşuda Türkiye hasreti: Bir an önce gelmek istiyorlar

İranlı turistlerin sabırsızlanarak bir an evvel Türkiye'ye gelmek istediği bildirildi. İranlı turistler başta turizm ve emlak sektörleri olmak üzere Türkiye ekonomisi açısından ciddi bir potansiyel oluşturuyor.

Türkiye'ye hasret kaldılar

Ortalama 6 gece konaklayan ve kişi başı bin dolar harcayan İranlılar için öncelikli destinasyonlar arasında İstanbul, Van ve Antalya geliyor. İran'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen İranlılar, bu yıl ise koronavirüs salgını yüzünden ülkelerinde kaldı. İranlılar salgın tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasıyla Türkiye'ye adeta hasret kaldı.

Ağırlıklı olarak İran pazarında faaliyet gösteren bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Bilban İranlıların gerek tatil gerekse gayrimenkul sahibi olmak için bir an önce Türkiye'ye gelmek istediğini dile getirdi.

"Türkiye'ye gelmek için sabırsızlanıyorlar"

İranlıların Türkiye'ye gelememenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Bilban, özellikle mart ve nisan aylarında yoğun şekilde yaptırdıkları rezervasyonları salgın nedeniyle ya iptal ettirdiklerini ya da ertelediklerini ifade etti.

İran ile Türkiye arasında sınırların kısa süre sonra açılmasını beklediklerini söyleyen Bilban, şöyle konuştu:

"İranlılar bir an evvel Türkiye'ye gelmek istediklerini söylüyorlar ve sabırsızlanıyorlar. Türkiye'deki otellerde alınan önlemleri takip ettiklerini, sağlıklı, güvenli ve keyifli tatil geçireceklerine inandıklarını bize anlatıyorlar. Valizlerini hazırladılar ve kapıda bekliyorlar. Sınırlar açıldığı takdirde Türkiye'nin her yerinde İranlı turistleri göreceğiz."

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