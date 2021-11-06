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Dünya Komşuda son korona bilançosu açıklandı
Dünya

Komşuda son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 120 artarak 127 bin 173'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 16:54:00 -
Komşuda son korona bilançosu açıklandı

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6 bin 803 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 985'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 980 bin 260'a yükseldiği ülkede, 120 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 127 bin 173'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 713 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 54 milyon 977 bin 728 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 38 milyon 435 bin 297 kişiye ikinci dozu, 149 bin 592 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 93 milyon 562 bin 617 doz aşı uygulandı.

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