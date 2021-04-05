  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Komşuda son bilanço açıklandı
Dünya

Komşuda son bilanço açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 63 bin 332'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 14:36:00 -
Komşuda son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 13 bin 890 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 48'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 945 bin 964'e çıktığını aktaran Lari, 172 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 63 bin 332 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 95'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü kaydeden Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 658 bin 978'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 183 bin 709 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 88 şehrin "kırmızı", 139 şehrin "turuncu", 198 şehrin "sarı" ve 23 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!
Medya

'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!

Masumiyet dizisinin oyuncuları Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın TikTok'ta paylaştığı andımız videosu Kemalist mahalleyi karıştırdı...
Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!
Gündem

Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!

Milletin iradesine parmak sallayarak darbe bildirisi yayınlama cüretinde bulunan emekli sözde amiraller, devletin tüm imkanlarından faydalan..
Darbe imasında bulunan amirallerden birbiri ardına açıklamalar: Utanmadan mağdur edebiyatı yapıyorlar!
Gündem

Darbe imasında bulunan amirallerden birbiri ardına açıklamalar: Utanmadan mağdur edebiyatı yapıyorlar!

Darbe imalı gece yarısı bildirisine imza atan vesayetçi amirellerden Cem Gürdeniz, Kemalist Nihat Genç'in Veryansın Tv'sine konuştu. Vatanse..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay