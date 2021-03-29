Komşuda son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 310 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1157'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 864 bin 984'e çıktığını aktaran Lari, 81 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 478 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 940'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 600 bin 488'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 682 bin 968 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 23 şehrin "kırmızı", 44 şehrin "turuncu", 287 şehrin "sarı" ve 94 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.