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Komşuda son bilanço açıklandı

Irak'ta koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybederken 4 bin 54 kişide virüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 18:20:00 -
Komşuda son bilanço açıklandı

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 54 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 86 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 13 bin 719'a, vaka sayısının 754 bin 318'e yükseldiği, 681 bin 828 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Kerküklü esnaftan sokağa çıkma yasağı protestosu

Öte yandan Kerkük kentinde esnaf, Kovid-19 nedeniyle hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılması talebiyle eylem düzenledi. Onlarca gösterici, kapsamlı yasağın kendilerini büyük ekonomik zarara uğrattığını belirterek, yetkili makamlardan kısmi yasak uygulanmasını talep etti.

Irak'ta artan vakalar nedeniyle 3 haftadır, cuma, cumartesi ve pazar günleri tam, diğer günlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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