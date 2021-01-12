Komşuda son bilanço açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak 56 bin 360'a yükseldi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 408 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 56 bin 360'a, vaka sayısının da 1 milyon 299 bin 22'ye çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 507'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 88 bin 456'ya ulaştığını ifade etti.
Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 262 bin 166 olduğunu kaydetti.
"Başkentte ölüm oranı yüzde 79 düştü"
Tahran'daki Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı Ali Rıza Zali, son 2 ayda Tahran'da Kovid-19'dan ölüm oranının yüzde 79 düştüğünü söyledi.
Zali, "Halkın tedbirlere riayet etmesi sonucu, 21 Kasım'dan 9 Ocak'a kadar başkent Tahran'da Kovid-19'dan ölüm oranı yüzde 79 geriledi." dedi. Başkan Zaili, bu sürede Tahran'da hastaneye yatış oranının da yüzde 76 düştüğünü kaydetti.