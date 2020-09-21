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Dünya Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı
Dünya

Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, seferberlik çağrısında bulunarak yedek kuvvetleri göreve çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:48:00 - 2020-09-21 15:56:24
Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim devam ederken Azerbaycan'dan flaş bir çağrı geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, yedek kuvvetlerdeki birimleri göreve çağırdı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi'nden yapılan açıklamada "Azerbaycan Cumhuriyeti’nin, askeri görev ve askeri hizmet ile ilgili kanununa göre askeri görevliler, yedekte oldukları dönemde, askeri eğitim, muayene ve özel toplantılara çağrılabilirler. Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi tarafından, yedekte olan askeri görevlilerin, çeşitli uzmanlık alanlarındaki eğitimlere katılmak üzere çağrılmasına karar verilmiştir.” ifadelerini yer verildi.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermesnitan'ın sınır ihlallerini arttırdığını ve sınırdaki durumun giderek kötüleştiğini belirtti.

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