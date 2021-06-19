Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 108 artarak 82 bin 854’e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 6 bin 448 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 931'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 86 bin 974’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 108 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 854 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 307'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 736 bin 13’e ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 321 bin 457 oldu.
İran'da toplam 5 milyon 281 bin 275 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 374 bin 729 kişiye aşının ilk dozunun, 906 bin 546 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 281 bin 275 doz aşı uygulandığı açıklandı.