Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son noktaya ilişkin bilgiler paylaşıldı. Kovid-19 salgınında son 24 saatte 12 bin 398 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1491'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 3 bin 112'ye çıktığı ülkede, 153 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 672 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 549'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 612 bin 91'e ulaştığı bildirildi.

İran'da toplam 5 milyon 32 bin 212 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 289 bin 395 kişiye aşının ilk dozunun, 742 bin 817 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 32 bin 212 doz aşı uygulandığı açıklandı. Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 21 milyon 194 bin 370 oldu.