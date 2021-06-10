Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 81 bin 672'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son noktaya ilişkin bilgiler paylaşıldı. Kovid-19 salgınında son 24 saatte 12 bin 398 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1491'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 3 bin 112'ye çıktığı ülkede, 153 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 672 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 549'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 612 bin 91'e ulaştığı bildirildi.
İran'da toplam 5 milyon 32 bin 212 doz aşı yapıldı
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 289 bin 395 kişiye aşının ilk dozunun, 742 bin 817 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 32 bin 212 doz aşı uygulandığı açıklandı. Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 21 milyon 194 bin 370 oldu.