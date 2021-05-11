Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 18 bin 133 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 575'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 691 bin 352’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 307 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 75 bin 568 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 522'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 144 bin 197’ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 17 milyon 343 bin 586 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 882 bin 725 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 570 bin 588 kişiye aşının ilk dozunun, 312 bin 137 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 882 bin 725 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 46 şehrin "kırmızı", 263'ünün "turuncu", 139'unun "sarı" olduğu, "mavi" kategoride ise şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.