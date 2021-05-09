  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Süper Lig'e çıkacak 2 takım bugün belli oluyor!
Gönül Dağı’nda senariste seslendiler! O
İçişleri duyurdu! Öldürülen terörist sayısı yükseldi
Apple patlayan iPhone davası!
Dünya Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 386 artarak 74 bin 910’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 13:38:00 -
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 14 bin 141 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 44'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 654 bin 811’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 386 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 74 bin 910 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 538'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 109 bin 702’ye ulaştığı bildirildi. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 17 milyon 69 bin 126 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 655 bin 411 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 378 bin 744 kişiye aşının ilk dozunun, 276 bin 667 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 655 bin 411 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 46 şehrin "kırmızı", 263'ünün "turuncu", 139'unun "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'dan Türkiye adımı!
Dünya

Macron'dan Türkiye adımı!

Fransa, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulaması getirdi. Karantina uygulaması getirilen diğer ülkel..
Müslümanlar 90 yıldır laikçi İslam düşmanları ile mücadele ediyor! İşte vesayetçilerin atalarının 1930'da çizdiği karikatür
İSLAM

Müslümanlar 90 yıldır laikçi İslam düşmanları ile mücadele ediyor! İşte vesayetçilerin atalarının 1930'da çizdiği karikatür

1930 yılında vesayetçilerin ataları tarafından yayımlanmış bir karikatür, Türkiye'de Müslümanların 90 yılı aşkın süredir İslam düşmanlarına ..
Osmanlı mirası gelenek Doğu Kudüs’te
Gündem

Osmanlı mirası gelenek Doğu Kudüs’te

Terör devleti İsrail’in saldırdığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Osmanlıdan yadigar iftar topu geleneği, ramazan ayınd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay