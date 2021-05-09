Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 14 bin 141 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 44'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 654 bin 811’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 386 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 74 bin 910 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 538'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 109 bin 702’ye ulaştığı bildirildi. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 17 milyon 69 bin 126 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 655 bin 411 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 378 bin 744 kişiye aşının ilk dozunun, 276 bin 667 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 655 bin 411 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 46 şehrin "kırmızı", 263'ünün "turuncu", 139'unun "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.