  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Komşuda korona vakaları yeniden tırmanışta
Dünya

Komşuda korona vakaları yeniden tırmanışta

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 247 artarak 52 bin 196 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 15:10:00 -
Komşuda korona vakaları yeniden tırmanışta

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 247 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 451 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, ülkede koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 196'ya, vaka sayısının da 1 milyon 108 bin 269'a çıktığını açıkladı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 723'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 812 bin 270 olduğunu ifade etti.

Salgının başından bu yana 6 milyon 704 binden fazla test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 12 ilçenin kırmızı, 288 ilçenin turuncu ve 148 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası
Gündem

'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası

Hasan Ali Toptaş'ın sosyal medyada ifşa edilmesi ile başlayan akımda şok bir gelişme yaşandı. Bir twitter kullanıcısı kadın, Gazeteci Gürkan..
Teröristin, Türk askeri hakkındaki mektubu ortaya çıktı
Gündem

Teröristin, Türk askeri hakkındaki mektubu ortaya çıktı

Bir teröristin mektubunda, "Hasta ve yaralılar kimsenin umurunda değil. Asker her tarafta. Ekmek için ateş bile yakamıyoruz" dediği ortaya ç..
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay