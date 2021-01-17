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Dünya Komşuda korkunç olay! İmha edildiği zannedilen bomba patladı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Komşuda korkunç olay! İmha edildiği zannedilen bomba patladı: Çok sayıda ölü var

Irak'ta bir araç içindeki bomba imha edildi zannedildiği sırada patladı. Olayda 9 kişinin öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 15:35:00 -
Komşuda korkunç olay! İmha edildiği zannedilen bomba patladı: Çok sayıda ölü var

Irak'ın Sincar ilçesinde, etkisiz hale getirildiği düşünülen bir bombanın askeri araçta infilak etmesi sonucu 8'i asker 9 kişi hayatını kaybetti.

Musul'un Sincar ilçesi Kaymakamı Mihma Halil yerel medyaya yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı bir köyde tespit edilen bombanın etkisiz hale getirilip başka bir bölgeye nakledilmek istendiği sırada patlama meydana geldiğini söyledi.

Halil, imha edildiği düşünülen bombanın Irak ordusuna ait aracın içinde patladığını, 8 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sincar Kaymakamı, bombanın terör örgütü DEAŞ'a ait olup olmadığı hakkında bilgi vermezken bu tür olayların genellikle örgütün daha önce kontrolünde bulunan bölgelerde gerçekleştiği ifade ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesini ele geçirmişti. İlçe, 2015'te Peşmerge güçlerince DEAŞ'tan büyük oranda geri alınmıştı ancak örgütün geride bıraktığı birçok patlayıcı, yol kenarları ve terk edilmiş köylerde tam olarak temizlenmemişti.

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