Komşuda kapatılan camiler aylar sonra yeniden ibadete açıldı
Irak'ta koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan camiler 6 ay sonra yeniden cemaatle buluştu.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreliğine kapatılan camiler 6 ayın ardından yeniden ibadete açıldı.
Ülkede alınan karar sebebiyle 16 Mart'ta kapatılan camiler, bugün yeniden cemaatle buluştu. Her namaz öncesi dezenfekte işlemi yapılacak camilere maske takılmadan girilmeyecek, namaz sırasında sosyal mesafe korunacak ve abdestler cami dışında alınacak.
"Gönüllerde şad oldu"
Alınan karar sonrası duygularını, "Çok şükür bugün camiler açıldı. Gönüllerde şad oldu." ifadeleriyle aktaran Kerkük’teki Nakışlı Minare Camisi İmamı Şeyh Semir Fattah, "Camilerimiz cemaatle doldu. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun ki verilen önlemlere uymuşlar. Maskeli bir şekilde hijyen kuralları ile sosyal mesafeye uyularak namaz kılındı." dedi.
Camiye geleceklere tavsiyede bulundu
Camiye gelecek olanlara seccadelerini evden getirmeleri, dezenfekte olmaları ve temizliğe dikkat etmeleri konusunda tavsiyede bulunan Fattah, "İnşallah Allah bu vebayı üzerimizden kaldırır." dedi.