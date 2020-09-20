  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Komşuda kapatılan camiler aylar sonra yeniden ibadete açıldı
Dünya

Komşuda kapatılan camiler aylar sonra yeniden ibadete açıldı

Irak'ta koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan camiler 6 ay sonra yeniden cemaatle buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 19:59:00 -
Komşuda kapatılan camiler aylar sonra yeniden ibadete açıldı

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreliğine kapatılan camiler 6 ayın ardından yeniden ibadete açıldı.

Ülkede alınan karar sebebiyle 16 Mart'ta kapatılan camiler, bugün yeniden cemaatle buluştu. Her namaz öncesi dezenfekte işlemi yapılacak camilere maske takılmadan girilmeyecek, namaz sırasında sosyal mesafe korunacak ve abdestler cami dışında alınacak.

"Gönüllerde şad oldu"

Alınan karar sonrası duygularını, "Çok şükür bugün camiler açıldı. Gönüllerde şad oldu." ifadeleriyle aktaran Kerkük’teki Nakışlı Minare Camisi İmamı Şeyh Semir Fattah, "Camilerimiz cemaatle doldu. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun ki verilen önlemlere uymuşlar. Maskeli bir şekilde hijyen kuralları ile sosyal mesafeye uyularak namaz kılındı." dedi.

Camiye geleceklere tavsiyede bulundu

Camiye gelecek olanlara seccadelerini evden getirmeleri, dezenfekte olmaları ve temizliğe dikkat etmeleri konusunda tavsiyede bulunan Fattah, "İnşallah Allah bu vebayı üzerimizden kaldırır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Enes Batur'un karantinadan kaçması boşuna değilmiş
Medya

Enes Batur'un karantinadan kaçması boşuna değilmiş

Geçtiğimiz günlerde karantinadan kaçmasıyla gündeme gelen Youtuber Enes Batur’un aylık 1,1 milyon dolar olduğu iddia edildi.
Türkiye'den kritik hamle! 3'ten 1'e indirildi
Teknoloji

Türkiye'den kritik hamle! 3'ten 1'e indirildi

Türkiye, batılı ülkeler tarafından tehdit edilen araştırma ve sondaj gemilerindeki yabancı çalışanlarla ilgili harekete geçti. Sondaj faaliy..
Elektrikli otomobiller için flaş gelişme! Artık zorunlu olacak
Gündem

Elektrikli otomobiller için flaş gelişme! Artık zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, elektrikli otomobiller için gerekli olan şarj üniteleri için gerekli hazırlıkların başlanıldığını aç..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı