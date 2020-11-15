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Dünya Komşuda işler iyiye gitmiyor!
Dünya

Komşuda işler iyiye gitmiyor!

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 459 artarak 41 bin 493 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:05:00 - 2020-11-15 14:11:20
Komşuda işler iyiye gitmiyor!

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 459 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 12 bin 543 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 41 bin 493’e vaka sayısının da 762 bin 68’e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 666’sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 558 bin 818 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 505 bin 88 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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