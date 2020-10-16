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Dünya Komşuda ikinci dalga paniği! Ölümler artıyor
Dünya

Komşuda ikinci dalga paniği! Ölümler artıyor

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 265 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede şu ana kadar koronavirüs kaynaklı 29 bin 870 kişi hayatını kaybederken rakamların belirtilenden daha fazla olduğu öne sürülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:23:00 - 2020-10-16 18:25:38
Komşuda ikinci dalga paniği! Ölümler artıyor

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 29 bin 870 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 265 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 552 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 29 bin 870'e, vaka sayısının da 522 bin 387'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 684'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 420 bin 910'a ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 454 bin 570 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi. Ayrıca yarından cumartesi gününe kadar Tahran, Kerec, İsfahan, Meşhed ve Urumiye kentlerinde giriş çıkışlar yasaklandı.

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