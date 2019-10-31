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Dünya

Komşuda flaş gelişme! Başbakan istifa etmeyi kabul etti

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu!

2019-10-31 17:43:00 - 2019-10-31 18:06:15
Komşuda flaş gelişme! Başbakan istifa etmeyi kabul etti

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Salihi ayrıca, yeni seçim yasası kabul edildiği takdirde erken seçime onay vereceğini duyurdu.

Adil Abdülmehdi'nin siyasi partiler bir alternatif üzerinde anlaşmaya vardığı an istifa edeceği belirtildi. Abdülmehdi'nin bu kararı almasında, ülkede güç boşluğu istemesinden kaynaklandığı aktarıldı.

250'den fazla kişi öldü

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

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Yorumlar

Haktan

Meydan Amerika’ya kaldı yine bu adam Amerika’ya karşı çıkıyordu şimdi amerikanın istediği oldu
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