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Dünya Komşu ülkede orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Dünya

Komşu ülkede orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda bugün öğle saatlerinde başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 16:18:00 -
Komşu ülkede orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Yunanistan’ın Ege kıyısındaki en büyük turistik adalarından birisi olan Sisam Adası'nda bugün öğle saatlerinde Avlakia bölgesi Vourliotes köyü yakınında orman yangını başladı.

Yangına uçak ve helikopterlerin yanı sıra karadan da müdahale sürüyor.

Deniz kıyısına yakın bir bölgede başlayan yangın, yöre halkı tarafından çekilen cep telefonları ile canlı yayınlanıyor.

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