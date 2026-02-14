Komşu ülke İran'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Komşu ülke İran'da meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İran'ın Kum kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Kum kentinde Karger Caddesi üzerinde bulunan bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.
Patlama sonucu büyük hasar oluşan binada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
Patlamaya ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
Dünya
