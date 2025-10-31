Komisyondan İrlanda ziyareti açıklaması

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İrlanda’ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair haberler üzerine, TBMM resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapılarak ziyaretin resmi Komisyon çalışmalarıyla ilgisi olmadığı bildirildi.

Konuya ilişkin TBMM resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İrlanda’ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmiştir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu ziyaretin Komisyonumuzun resmî çalışmalarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu programın, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine Komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı anlaşılmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur”