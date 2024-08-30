Komisyon kurulsun sesimiz duyulsun

Diğer darbelerin aksine doğrudan mütedeyyin kesimi ve İslami değerleri hedef alan 28 Şubat sürecinden Türkiye’de alnı secdeye giden hemen her Mü’min etkilendi. Başörtülüler kamu kurumlarına ve üniversitelere alınmazken, eşi örtülü olan, namaz kılan dindar subaylar ordudan ihraç edildi. Üvey evlat muamelesi gören İmam Hatip talebelerinin önü kesildi, Kur’an kursları kapatıldı. Yüz binlerce insan fişlenirken, binlerce Müslüman uydurma delillerle zindanlara atıldı. Cuntacıların baskısı yüzünden yüz binlerce aile parçalandı.

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarında mağduriyetlerin büyük bir kısmı giderilirken, şeytanın aklına bile gelmeyecek metotlarla hakları gasp edilen ve ‘28 Şubat Gönüllüleri Platformu’ adı altında teşkilatlanan binlerce mağdur ise aradan geçen çeyrek asra rağmen seslerinin duyulmadığını söylüyor.

Gasp edilen hakkımızı istiyoruz

Kendisi de bir 28 Şubat mağduru olan 28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Şerife Kaya, Haber Müdürümüz Zekeriya Say’a yaptığı açıklamada, feryatlarına kulak verilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Dönemin vesayet odaklarınca en demokratik hakları gasp edilen öğrenci, memur ve mahkûmlardan oluşan ve feryadı duyulmayan çok sayıda 28 Şubat mağduru olduğunu belirten Kaya, “Bir komisyon kurulmasını ve haklarımızın iade edilmesini bekliyoruz” dedi.

Milli iradenin asker postalları altında kevgire çevrildiği karanlık süreçte; başta başörtüsü zulmü başta olmak üzere o dönem mütedeyyin kesimin uğradığı haksızlıkları anlatan Kaya, “28 Şubat Gönülleri Platformu’nun kurulma amacı 28 Şubat döneminde mağdur edilen, hakları elinden alınan öğrencilerin, memurların, sivillerin haklarını aramaktır. Biz bu gaye ve amaç için toplandık. Öncelikle mağduriyet nedir? Yani kimler mağdurdur? Biz platform olarak ilk evvela bu mağduriyetleri bir tespit etme çalışmasına giriştik. Mağduriyetleri öğrenci, sivil ve asker mağdurlar olmak üzere üç ana grupta topladık. Bir de mahkûm kardeşlerimiz var” ifadelerini kullandı.

28 Şubat, 1980 darbesiyle başladı

Yaptıkları çalışmalarla 28 Şubat sürecinin ne zaman başladığının izini sürdüklerini belirten Kaya, şöyle devam etti: “Aslında 1980 darbesi ile 28 Şubat’ın adeta bütünleşik olduğunu gördük. 28 Şubat’ın en önemli aktörü Çevik Bir, 80 darbesinin cuntacısı Kenan Evren’in yaveriydi. Sürecin izin kanuni olarak da sürdük. 1982 yılında Kenan Evren’in atamış olduğu Bülent Ulusu hükümeti tarafından kadın memurlarla ilgili ‘baş daima açık olacak’ şeklinde bir yönetmelik çıkarıldı. Bu yönetmelik de ‘bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair’ isimli bir kanuna dayandırıldı ama o kanunda kadınların kılığı ve kıyafetiyle ilgili bir düzenleme yok. Erkeklerin, din adamlarının kıyafetiyle ilgili bir düzenleme var. 1982 yılında çıkarılan bu yönetmelikten sonra bakıyorsunuz 1983 yılında imam hatiplerde ve üniversitelerde başörtüsü yasağı başladı. 90’lı yıllara gelince ülkeyi darbeye hazır hale getirmek için topluma bir takım böyle operasyonlar yapıldı. Toplum hırpalandı. O dönemlerde birçok faili meçhul cinayetler yaşandı. Sonra Sivas Olayları oldu. Bütün yabancı istihbarat ajanları rahatlıkla girip çıkıyor operasyonları çekiyorlardı. 1997 yılında ise muhtıra yayınlandı.”

Devletin şefkatli eli artık bu yaraları sarmalıdır

“1997’deki MGK kararlarından sonra mağduriyetlerin hızı arttı. 28 Şubat darbesi olduktan sonra da mağduriyetler hız kesmeden devam etti. AK Parti iktidarında durumu düzeltmek, bu gerginliği azaltmak adına birtakım kanuni düzenlemeler yapıldı, bazı af kanunları çıkarıldı. 2005-2014 yılı arasında 12 farklı kanun çıktı. Yani hem sivil için hem askerler için hem öğrenciler için hem de memurlar için. Ama 12 farklı kanunda bir kısım mağdurlar, bir kısım haklarını aldı, bir kısım haklarını alamadı. Bazı mağdur grupları hiç haklarını alamadı. Biz de önceki yıllarda terörden dolayı köyleri boşaltılanlar, 15 Temmuz Darbe Girişiminden sonra terörle bağlantısı olmayanların haklarını iade etmek için kurulan komisyonlara bir komisyonu da 28 Şubat mağduriyetlerinin tespiti ve giderilmesi kurulmasını istiyoruz. Devletin şefkatli eli artık bu yaraları sarmalıdır. Biz devlete küsmedik. Böyle bir komisyonun kurulmasını ve bu hakların iadesini istiyoruz. Biz mağdurları 24 alt gruba ayırdık. O dönemde ataması yapılmış. Bir süre çalıştırılmış istifaya mecbur bırakılmış. Başörtüsünü çıkarmadı diye okullara alınmamış, mobbing uygulanmış gibi yüzlerce mağdurumuz var. Bizim talebimiz mağdurların kendi emsalleriyle eşitlenmesidir.