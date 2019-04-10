Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!

Oyuncu Tolga Çevik, yerel seçimlerle ilgili AK Parti'nin demokratik hakkını kullanarak bazı bölgelerde seçim sonucuna itiraz etmesini eleştirirken tuhaf ve şaşırtıcı bir üslupla, bazı çevrelerin sosyal medyada halkı kışkırtmak için kullandığı argümanları kullandı.

Çevik, AK Parti'nin itirazlarıyla ilgili attığı tweette, "Bence haklılar.Oylar tekrar sayılmalı,hatta Katarlılar saymalı,Suudiler onaylamalı,Suriyeliler alkışlamalı.Sonuçta İstanbul’da bizlerden fazla mülkleri var..." ifadelerini kullandı.

Amerikan "mülkünde" program yapan oyuncunun "yabancı" hassasiyeti

Türkiye'de başka yabancı yokmuş gibi, sadece müslüman yabancıları hedef alan ve popülist ifadelerle, nefret söylemini tercih ederek "onların bizden fazla mülkleri var" diyen oyuncu, son olarak bir Amerikan "mülkü" olan Fox TV'de program yapıyordu.

Program, 26. bölümde final yapmıştı.

Kaynak: Haber7