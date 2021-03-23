Köme çorbası nasıl yapılır? | Köme çorbası tarifi
Hem servisi hem de lezzetiyle büyük beğeni toplayan köme çorbasının tarifi merak ediliyor. Kırşehir’in mutfağından çıkan köme çorbası yöresel bir lezzet olarak merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, köme çorbası nasıl yapılır? Köme çorbası malzemeleri nelerdir?
Köme çorbası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
4 yemek kaşığısüzme yoğurt, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığızeytinyağı, 2 yemek kaşığıun, 5 su bardağısu, 1/2 su bardağıhaşlanmış nohut, 1/2 su bardağıhaşlanmış buğday, 1/2 su bardağıhaşlanmış yeşil mercimek, 1/2 tane patates, 1 tane yeşil biber, 1/2 tane domates, 1/2 tane patlıcan, 1 tatlı kaşığıtuz
Üzeri için; 1 yemek kaşığıtereyağı, 1 çay kaşığıkuru nane
Köme çorbası nasıl yapılır?
Buğday ve nohutu bir gece önceden ıslatıp haşlamanız gerekir.
Daha sonra yeşil mercimeğin de suyunu değiştirerek siyah suyunu salmasını sağlayın ve haşlamaya başlayın.
Bir kabın içerisine yoğurt, yumurta, zeytinyağı ve unu koyup karıştırmaya başlayın.
Bu karışımı tencerenize koyun ve çırpma teliyle karıştırmaya devam edin.
Su ekleyin ve çırpma teliyle karıştırmaya devam edin.
Patlıcanları alacalı soyup ve küp küp doğramanız gerekir. Doğradığınız patlıcanları tuzlu suda bekletmeyi ihmal etmeyin.
Biberi, patatesi ve domatesi de küp küp doğramanız gerekir.
Çorbanın içine önce buğday, mercimek ve nohut ilave edin. Daha sonra da sebzeleri ve tuzu ekleyerek 25 dakika kısık ateşte pişirmeniz gerekir.
Tereyağını eritin ve kuru naneyi eriyen yağa koyun.
Çorbaları kaseye alın ve üzerine erimiş tereyağı dökerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun…