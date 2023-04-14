Kombu çayı mayası (Mantarı) nasıl yapılır? Diğer çayları bırakıp herkes bu karışımı, bunu yaptı! İyi geliyor

Ülkemizde en sık tercih edilen içeceklerden biri olan çay yanlış demlendiği zaman birçok hastalığa davet çıkarıyor. Yapılan hatalar kansere varana kadar çok ciddi hastalıkların zeminini oluşturabiliyor. Bazı araştırmalar gösterdi ki çay demlenirken bu ve benzeri hataları yaparsanız zehir demlersiniz. Sizlere bu konu dışında önereceğimiz Kombu çayından bahsedeceğiz.

Kombu mantarı faydaları: Kombucha'nın faydaları nelerdir?

*İçerisindeki probiyotikler sayesinde bağırsakları düzenler ve vücuttaki toksinleri atmak için yardımcı olur.

*Bağırsak sağlığını ve aynı zamanda sindirim sistemini düzenler.

*İçerisindeki polifenoller nedeniyle çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Kombu Çayı Mayası ( Mantarı) Nasıl Yapılır ? İçin Malzemeler

2 litrelik cam şişe

7 su bardağı su

4 tane siyah poşet çay

Yarım su bardağı şeker

1 su bardağı kambu çayı ( ben hazır marketten aldım. Sade kambu çayı. Sade olması önemli tatlandırıcı katılanları tercih etmeyin)

Kombu Çayı Mayası ( Mantarı) Nasıl Yapılır ? Nasıl Yapılır?

Öncelikle ben bu tarifi yeni deniyorum. Hep birlikte aynı anda yapmış olacağız. Bu tarif Yabancı kaynaktan alıntıdır. Deneyen herkes başarılı olmuş bu nedenle bende hem denemek hemde paylaşmak istedim.

3. 5 su bardağı suyu kaynatıyoruz. Yarısını bir cam kaba alıp, şekeri ekleyip, karıştırarak eritiyoruz.

Poşet çaylarımıza ekleyip demlemeye bırakıyoruz 5 dakika.

Demlenen 3. 5 su bardağı suyumuzu cam kavozumuza alıp sonra kalan oda sıcaklığında ki 3. 5 su bardağı suyumuzu ve 1 su bardağı hazır kambu çayımızı ekliyoruz.

Tahta kaşıkla karıştırıyoruz.

Kavanozun ağzını tülbent veya ince bir örtü ile kapatıyoruz. Bu tarifte kahve filtresi kullanıldı.

Oda sıcaklığında karanlık bir yerde muhafaza edeceğiz.

İlk 3-5 gün hiç bir şey olmayacak.

Sonra ki günler baloncuklar oluşmaya baslayacak.

10. güne doğru giderken oluşan baloncuklar bir araya gelip katman oluşturacaklar ve bu zamanla giderek kalınlaşacak ki bu bizim mayamız oluşmaya başladı demektir. Kalınlık ortalama yarım santimi geçince mayamız kambu çayı yapmak için hazır demektir.

Rengi kremsi ve yapışı jelimsi kaynan bir kıvamı olacaktır.

Toplam süreç ortama göre değişkenlik gösterebilir. Ortalama 10-20 gün içerisin de oluşur.

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Kombu çayının faydaları

-Kombu çayı, yağ yakımını hızlandırarak fazla an daha hızlı kurtulmaya destek oluyor.

-Vücudun çeşitli yerlerinde oluşan iltihaplanmalara karşı vücudu destekliyor, iltihaplı bölgelerin daha hızlı iyileşmesine yardım ediyor.

-Zararlı maddelerin vücuttan daha hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlıyor.

-Kan dolaşımını düzenleyerek tansiyon sorunu yaşayanlara destek oluyor, özellikle yüksek tansiyonu dengelemede etkisi oluyor. Bu sayede vücudu kalp ve damar hastalılarına yakalanma riskinden koruyor, var olan hastalıkların olumsuz etkilerini azaltıyor.

-Sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

-Kandaki şeker oranının da normal seviyelerde seyretmesini sağlıyor.

-Alerjilere karşı da vücudun yanında yer alan kombu çayı, alerjik reaksiyonların daha hafif atlatılmasına ön ayak oluyor.

-Kanserli hücrelerin yayılmasını ve büyümesini de yavaşlattığı biliniyor.

-Yorgunluk ve bitkinlik gibi gündelik sorunların da üstesinden gelmeye yardımcı olan kombu çayı, vücuda enerji veriyor.

-Kan dolaşımını düzenlediği ve sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağladığı için baş ağrılarının da hızla geçmesini sağlıyor.

-Saç sağlığına da iyi geldiği bilinen kombu çayı, saçların hızlıca uzamasına olanak sağlıyor, daha güçlü köklere sahip saçlara kavuşturuyor.

-Harici olarak kullanıldığında, yani içmek yerine cilde sürüldüğünde cildin yaşlanmasını yavaşlatıyor, cildi nemlendiriyor ve kırışık karşıtı bir etki gösteriyor

Kombu mantarı bakteri ve mayalardan oluşur

Çay ve şeker kullanılarak hazırlanan sıvının içerisinde üretilir. Üretimi sırasında yeşil veya siyah çay kullanılabilir. Mantar çayın bütününe yayılır ve daha sonra kalın bir tabaka oluşturur.

Kombu çayı ne zaman içilmeli?

Kombu çayı nasıl içilmelidir? Oldukça özenli bir şekilde demlenmesi gereken kombu çayı doğru tüketilmelidir. Buna göre her sabah aç karnına bir bardak kombu çayı içilmelidir. Bu çay genellikle kahvaltıdan yarım saat önce içilmelidir.

Kombu çayı tehlikesi olabilir kullanırken dikkat: Kombu çayı yasaklı listede olan çaylardan biridir. Bakteri ve mantarlardan hazırlanan bu çay, hassas gebelerde enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle tüketmekten kaçınmalısınız. Sık sık idrara çıkaracağı ve ishali tetikleyeceği için bebeğe de anneye de zarar verebilir. Alerji ve diğer olası olumsuzluklara karşı uzmanına danışmayı unutmayınız.

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Çay değil zehir demliyoruz! Kansere davet çıkarıyor! Çay demlerken nelere dikkat etmeliyiz?

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

OCAK ÜZERİNDEN ALIN

Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

YÜKSEK ISIYA MARUZ BIRAKMAYIN

Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız.

Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir.

KANSER RİSKİ VAR

Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

BURUK BİR TAT BIRAKIR

Dışarı da içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığı nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz.

KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN

Çayı muhakkak kaynamamış su ile demlemeniz gerekir. cnnturk' göre: Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir.

Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.

ÇAY RUTUBET ALIR

Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır.

Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar.

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