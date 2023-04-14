Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Oruç tutan için altın değerinde doktorların ilk önerisi: Olay çorba, şifa birden artacak!
Mısır’da soğuk algınlığı için kullanılan, İbn-i Sina’nın bile tedavi kitaplarında yer alan tavuk suyunun faydaları günümüzde de bilim insanları tarafından kabul ediliyor ve “şifa deposu” olarak adlandırılıyor. Birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olan tavuk suyu çorbasının faydalarını ve tarifini sizler için derledik.
Ramazan ayında beslenme düzeninde birçok değişiklik meydana geliyor. Oruç tutarken açlık süresi uzuyor, geç saatlerde yenen yemek ise metabolizmalarda yavaşlama ve bağırsaklarda tembelleşmeye neden oluyor.
TAVUK SUYU ÇORBA MALZEMELERİ
1 adet Tavuk budu
1 adet tavuk göğsü
6 su bardağı su
1 yemek kaşığı un
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1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet kuru soğan
Yarım Çay kaşığı karabiber
1 çay bardağı tel şehriye
TAVUK SUYU ÇORBA NASIL YAPILIR?
Tavukları tencereye alın ve 6 bardak su ile haşlayın.
Başka bir tencere içerisinde soğanları kavurun.
Haşlanan tavukların içerisine kereviz sapı, havuç katın daha şifalı olacaktır.
Tavuklar soğuyunca kemiklerinden ayırarak didikleyin.
Tencerede un ve yağı kavurun sonra üzerine tavuk suyunu, tavukları ve soğanları dökün.
Şehriyeleri ekleyin ve kaynatın.
Üzerine kırmızı biber ve limon dökerek servis edin. Afiyet olsun.
TAVUK SUYU ÇORBA FAYDALARI
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor,
Sindirim sistemini düzenliyor,
Eklemleri koruyor,
Cildi temizliyor ve gençleştiriyor,
Uykuyu düzenliyor,
Kalsiyum, magnezyum açısından zengin,
Besleyici,
Antiseptik özelliği var,
Antiallerjen etkisi mevcut,
Beyin sağlığını destekler,
Tansiyonu düşürür,
Kan basıncını dengeler,
Göz sağlığını korur,
Anksiyeteye iyi gelir
Gripsavar olarak bilinir,
Kalp krizi riskini azaltır.
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