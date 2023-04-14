Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Oruç tutan için altın değerinde doktorların ilk önerisi: Olay çorba, şifa birden artacak!

Mısır’da soğuk algınlığı için kullanılan, İbn-i Sina’nın bile tedavi kitaplarında yer alan tavuk suyunun faydaları günümüzde de bilim insanları tarafından kabul ediliyor ve “şifa deposu” olarak adlandırılıyor. Birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olan tavuk suyu çorbasının faydalarını ve tarifini sizler için derledik.