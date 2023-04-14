Ramazan ayında tarifin peşine düştüler: Masa başına fırında soslu sebzeli tavuk! Adımı atın siz de yapın!
5 dakikada hem pratik hem çok lezzetli fırın yemeği sebzeleri doğra karıștır ver fırına. Lezzetine lezzet katacak sosla marine olan, yumuşacık pişen fırında soslu tavuk but tarifi ile sizlerleyiz!? Yapımı oldukça kolay. Kolay adımda, çıtır çıtır enfes bir lezzet! Daha kolay tarif yok... Artık sır değil ifşa ediyoruz...
Fırında Soslu Sebzeli Tavuk Tarifi İçin Malzemeler
5-6 adet tavuk incik
3 adet patates
2 adet kırmızı kapya biber
3 adet çarliston biber
1 adet kuru soğan
3 diș sarımsak
Sosu için;
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kekik
1 su bardağı su
Fırında Soslu Sebzeli Tavuk Tarifi Nasıl Yapılır?
Tavukların derilerini sıyıralım ,biberleri yıkayıp temizleyip yarım parmak uzunluğunda üçe bölelim .
Ardından kabukları soyulmuş yıkanmış patatesleri elma dilimi şeklinde dilimleyelim .
Fırın kabına tavukları, sebzeleri ,yarım çay bardağı sıvı yağı ekleyelim.
Ayrı bir kapta sosumuzu yapalım ,1 su bardağı suyun içine, bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçasını ekleyelim.
Ardından baharatlarını ,tuzunu ekleyip karıştıralım .
Sebzelerin üzerine gezdirelim.Elimizle karıştıralım.
Üzerine yıkayıp suyunu sıktığımız yağlı kağıt ile kapatalım.
Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 20-25 dk pişirelim.
İnmeye yakın yağlı kağıtı alalım 5-10 dk üzeri açık pişirelim.