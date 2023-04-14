  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Ramazan ayında tarifin peşine düştüler: Masa başına fırında soslu sebzeli tavuk! Adımı atın siz de yapın!
Yemek Tarifleri

Ramazan ayında tarifin peşine düştüler: Masa başına fırında soslu sebzeli tavuk! Adımı atın siz de yapın!

Yeniakit Publisher
2023-04-14 12:50:00 - 2023-04-14 12:51:19
Ramazan ayında tarifin peşine düştüler: Masa başına fırında soslu sebzeli tavuk! Adımı atın siz de yapın!

5 dakikada hem pratik hem çok lezzetli fırın yemeği sebzeleri doğra karıștır ver fırına. Lezzetine lezzet katacak sosla marine olan, yumuşacık pişen fırında soslu tavuk but tarifi ile sizlerleyiz!? Yapımı oldukça kolay. Kolay adımda, çıtır çıtır enfes bir lezzet! Daha kolay tarif yok... Artık sır değil ifşa ediyoruz...

Fırında Soslu Sebzeli Tavuk Tarifi İçin Malzemeler

5-6 adet tavuk incik
3 adet patates
2 adet kırmızı kapya biber
3 adet çarliston biber
1 adet kuru soğan
3 diș sarımsak
Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kekik
1 su bardağı su

Fırında Soslu Sebzeli Tavuk Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavukların derilerini sıyıralım ,biberleri yıkayıp temizleyip yarım parmak uzunluğunda üçe bölelim .
Ardından kabukları soyulmuş yıkanmış patatesleri elma dilimi şeklinde dilimleyelim .
Fırın kabına tavukları, sebzeleri ,yarım çay bardağı sıvı yağı ekleyelim.
Ayrı bir kapta sosumuzu yapalım ,1 su bardağı suyun içine, bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçasını ekleyelim.
Ardından baharatlarını ,tuzunu ekleyip karıştıralım .
Sebzelerin üzerine gezdirelim.Elimizle karıştıralım.
Üzerine yıkayıp suyunu sıktığımız yağlı kağıt ile kapatalım.
Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 20-25 dk pişirelim.
İnmeye yakın yağlı kağıtı alalım 5-10 dk üzeri açık pişirelim.

Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Oruç tutan için altın değerinde doktorların ilk önerisi: Olay çorba, şifa birden artacak!
Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Oruç tutan için altın değerinde doktorların ilk önerisi: Olay çorba, şifa birden artacak!

Yemek Tarifleri

Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Oruç tutan için altın değerinde doktorların ilk önerisi: Olay çorba, şifa birden artacak!
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23