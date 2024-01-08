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Ekonomi Kombiler böyle seçiliyor! Önce internet sonra mağaza
Ekonomi

Kombiler böyle seçiliyor! Önce internet sonra mağaza

Yeniakit Publisher
2024-01-08 15:52:00 -
Kombiler böyle seçiliyor! Önce internet sonra mağaza

Araştırmaya göre, teknoloji ve e-ticaret sistemlerindeki gelişmelere rağmen tüketiciler, bilgi ve deneyimi ön planda tutuyor.

Son 6 ayda kombisini değiştiren ve önümüzdeki 6 ayda değiştirmek isteyen tüketicilerin kombi satın alma alışkanlıkları araştırıldı. Araştırmada tüketicilerin yeni cihazlarını internetten araştırıp, mağazadan satın almaları dikkat çekti.

Uzun vadeli yatırım

Kombiler, evlerimizin sıcaklığını ve konforunu sağlamanın yanı sıra uzun vadeli bir yatırım niteliği taşıyor. Yaşam alanlarının vazgeçilmezi olan, ısınma ve sıcak su ihtiyacını konforlu bir şekilde karşılayan kombiler için DemirDöküm tarafından yapılan yeni araştırmanın sonuçları yayımlandı. Kombi satın alma yolculuğunun detaylıca incelendiği araştırmaya göre tüketiciler fiyattan çok bilgi ve tecrübeyi öncelikli olarak değerlendiriyor.

İlk adres internet

Araştırmaya göre, teknoloji ve e-ticaret sistemlerindeki gelişmelere rağmen tüketiciler, bilgi ve deneyimi ön planda tutuyor. Tüketiciler ürün araştırmasına internetten başlayarak, 'en iyi kombi', 'en tasarruflu kombi', 'X marka kombi şikayet', 'X marka kombi yorumları' gibi anahtar kelimelerle aramalar yapıyor. Bu süreçte markaların web siteleri incelenerek ürünlerin teknik detayları karşılaştırılıyor. Tüketicilerin büyük çoğunluğu, ürünü belirledikten sonra e-ticaret sitelerinde tüketici ürün yorumlarını detaylıca incelerken şikayet ve forum sitelerini ikinci planda tutuyor.

Güvenilir ürün için araştırma

Araştırmaya katılan tüketicilerin büyük çoğunluğu, kombilerini satın almadan önce güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmayı hedefliyor. Her 100 tüketiciden 67'si, yeni bir kombi arayışına girdiğinde ilk olarak yakın çevrelerinin hangi kombiyi kullandıklarını ve memnuniyet durumlarını sorguluyor. İnternet pazar yerleri, yapı market mağazaları ve ısıtma uzmanları gibi çeşitli kaynaklardan faydalanan tüketiciler, fiyat karşılaştırma siteleriyle birlikte kararlarını şekillendiriyor.

10 kişiden 7'si bayiyi ziyaret ediyor

Araştırmaya göre her 10 tüketiciden 7'si kombi satın almak için bayi ziyareti gerçekleştiriyor. Tüketiciler, bayi ziyaretlerinde satış personelinin desteğiyle kombiyi yakından inceleyerek, teknik özellikleri öğrenerek ve sorularını sorarak karar verme şansı buluyor.
Araştırmaya göre, tüketicilerin çoğu bayi ziyaretlerinde satış personelinin rehberliğini önemsiyor.
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