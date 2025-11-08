  • İSTANBUL
Gündem Kombi sızıntısı hamile anne ile bebeğini hayattan koparttı
Gündem

Kombi sızıntısı hamile anne ile bebeğini hayattan koparttı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kombi sızıntısı hamile anne ile bebeğini hayattan koparttı

Nevşehir’de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu. İlk incelemelere göre kadının, kombiden sızan doğalgazdan zehirlendiği düşünülüyor

Olay, 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak üzerinde bulunan Efe Apartmanı’nın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal K., telefonlara cevap vermeyen 9 aylık hamile eşi Şeyma K.’den uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından iş yerinden izin alarak eve gelen Celal K., kapıyı kendi anahtarıyla açamayınca olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla içeri girildi.

Eve giren sağlık ve polis ekipleri, 33 yaşındaki Şeyma K.’yi oturma odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler, kadının karnındaki bebeği kurtarmak için Şeyma K.’yi Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ve doğalgaz firması yetkilileri, evdeki kombinin çalıştırılması sırasında gaz kaçağı tespit etti.

Hayatını kaybeden 33 yaşındaki Şeyma K.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

